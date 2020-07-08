الوطنية للانتخابات تحدد المحاكم المختصة بتلقي طلبات الترشح لـ"الشيوخ"

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارا بتحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.

ونص القرار الذي حمل رقم 61 لسنة 2020 والمنشور بالجريدة الرسمية، على أن يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخابات بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك، محددا به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة وفقا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.

وتختص لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الإبتدائية بتلقي طلبات الترشح في نظام القوائم على النحو التالي:

الدائرة الأولى: قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة، تقدم إلى لجنة تلقى الطلبات بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

الدائرة الثانية: قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تقدم إلى لجنة تلقي الطلبات بمحكمة الجيزة الابتدائية.

الدائرة الثالثة: قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، تقدم إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة الزقازيق الابتدائية.

الدائرة الرابعة: قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، وتقدم إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

كما تضمن القرار تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات الترشح في النظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ، وهي 27 محكمة:

محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

محكمة شمال بنها الابتدائية.

محكمة جنوب المنصورة الابتدائية.

محكمة شبين الكوم الابتدائية.

محكمة غرب طنطا الابتدائية.

محكمة كفر الشيخ الابتدائية.

محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.

محكمة الفيوم الابتدائية.

محكمة بني سويف الابتدائية.

محكمة المنيا الابتدائية.

محكمة شمال أسيوط الابتدائية.

محكمة الوادي الجديد الابتدائية.

محكمة سوهاج الابتدائية.

محكمة قنا الابتدائية.

محكمة الإقصر الابتدائية.

محكمة أسوان الابتدائية.

محكمة البحر الأحمر الابتدائية.

محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية.

محكمة دمياط الابتدائية.

محكمة بورسعيد الابتدائية.

محكمة الإسماعيلية الابتدائية.

محكمة السويس الابتدائية.

محكمة شمال سيناء الابتدائية.

محكمة جنوب سيناء الابتدائية

محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

محكمة شمال دمنهور الابتدائية.

محكمة مطروح الابتدائية .