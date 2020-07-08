اعتقال 6 شباب أتراك بسبب وصفهم أردوغان بـ"الفاشي"

اعتقلت السلطات التركية اليوم 6 شباب بسبب ذكرهم كلمة "الفاشي" على هاشتاج "لا تلمسوا مواقع التواصل الاجتماعي" من أجل وقف قوانين، يسعى حزب العدالة والتنمية لسنها من أجل السيطرة على حرية الرأي في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد واقعة "لا يعجبني" في البث المباشر على موقع "يوتيوب" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقا للخبر الذي نشرته جريدة "سوزجو" فإنه تم اعتقال الشباب اليوم والتحقيق معهم بسبب توزيع منظمات الشباب في أضنه منشورات لدعم حملة "لا تلمسوا مواقع التواصل الاجتماعي"، فاعتقلت الشرطة الشباب الستة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، وحولت الشرطة الشباب إلى محكمة الجنح وفقا لموقع "تركيا الان".

واتهم محافظ أضنه هؤلاء الشباب بنشر معلومات غرضها "تحريض الشعب على الكراهية والعداء".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيتقدم بمشروع قانون للبرلمان التركي، في 15 يوليو، لحظر وصول المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.