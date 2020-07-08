سمير فرج: أردوغان لو دخل انتخابات الرئاسة أمام أكرم أوغلو سيخسرها

قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أردوغان يستهدف الاستيلاء على ثروات ليبيا.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "كل دول العالم تقف ضد التدخل التركي في ليبيا، ومعظم كلمات المشاركين في مجلس الأمن كانت مؤيدة لمبادرة القاهرة".

وتابع أن أردوغان قرر إجراء مناورة بحرية في البحر المتوسط لتجميع قواته والدفع بهم إلى طرابلس: "أعتقد أنه يجس نبض المجتمع الدولي، وهو إنسان أجوف يتحدى العالم كله، في الوقت الذي فيه يتعرض اقتصاد بلاده إلى ظروف صعبة حيث أنه منهار تماما والليرة في أسوأ حالاتها".

وأردف: "أردوغان عارف إن القوات المصرية مش سهلة، وهو عارف اتعمل فيه إيه الفترة اللي فاتت، لكن من خلال هذه المناورة يريد تنفيذ أي عملية يريدها في ليبيا، أي أنه يريد إجراء هذه المناورة لسببين، الأول هو جس النبض، أو بناء التجميع القتالي، لأن هذه العملية كبيرة، حيث يحتاج إلى تنفيذ عملية كبيرة، وتجميع قواته في فترة لا تقل عن شهر للسيطرة على سرت والجفرة".

وشدد على أن القوات المسلحة مجهزة وقوية وجاهزة لأي شيء، مشيرًا إلى أن القوات الجوية المصرية جاهزة للوصول إلى مكان: "أعتقد أن مغامرته في هذه العملية بعيد جدًا، واقتصاد بلاده منهار، ولو دخل أكرم أوغلو انتخابات الرئاسة في منافسة لأردوغان فإنه سيفوز عليه".