نجل العصار: أشكر الرئيس السيسي وحرمه لدورهما أثناء مرض والدي

قال المهندس أحمد العصار، نجل الفريق الراحل محمد سعيد العصار، إن الفقيد الراحل كان يتمتع بالتواضع الشديد وكان دائم الحب لعمله ومهامه: "نادر لما تلاقي حد بيؤدى شغله وهو مستمتع وعلى أكمل وجه".

وأضاف "العصار" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "ON E"، أنه وفي عام 2011 وعندما كانت البلاد في صعوبات عدة، سعى العصار دائما على طمأنة الأسرة والمحيطين به بمستقبل مصر، وكان دائما لا يخشى المستقبل ودائما ما كان يقول "نفر من قدر الله إلى قدر الله".

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرمه قاموا بالكثير من المجهودات أثناء مرض الفريق العصار، كما كانوا على تواصل دائم مع أفراد الأسرة: "ليهم مننا كل التقدير والاحترام والاعتزاز"، مشيرا إلى أن الأسرة قد شعرت بوجود كل المواطنين بجانبهم في وفاة والدهم بشعور نبيل على مواقع السوشيال ميديا ووسائل الإعلام: "كان أكتر من توقعاتنا".

وتابع: "والدي كان تعبان في الفترة الأخيرة وكنا في المستشفى قعدنا فترة 3 أسابيع الأخيرة كانت صعبة، وهو كان عنده إجهاد شديد تجاه المرض ومقاومة، وهو كان صابر وراضي تماما بقضاء الله، وشوفنا كامل الرعاية والاهتمام من الرئيس، وكانت فترة صعبة على الأسرة كلها".

وواصل قائلا: "سعدنا سعادة شديدة بإطلاق اسم الوالد على أحد الطرق المصرية، وكانت أكثر من توقعاتنا واتبسطنا أن التكريم ده كان في حياته، والأسرة كانت سعيدة بالتكريم على الرغم من الأزمة اللي كنا فيها، والوالد كان عنده إيمان كامل بقدرة الدولة المصرية وإمكانيتها على النهوض، وكان متفائل جدا الفترة الأخيرة وكان بيقول استنوا وشوفوا البلد دي هتبقى عاملة إزاي الفترة اللي جاية وإحنا لسه لحد دلوقتي مشوفناش حاجة، والبلد دي هتقوم على رجليها، وأنا كان عندي إيمان كامل بهذا الكلام".