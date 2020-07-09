إنجي المقدم: أتوقع تناول الأعمال الفنية لأزمة كورونا في الفترة المقبلة

توقعت الفنانة إنجي المقدم تناول الكثير من الأعمال الفنية لأزمة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وقالت إنجي، لـ "الوطن"، إن "كورونا" وباء يؤرق دول العالم أجمع، وبالتالي سيكون ملهماً لكتاب الدراما والسينما خلال المرحلة المقبلة، مضيفة أنه يمكن تناوله بشكل درامي أو كوميدي أو اجتماعي أو تشويقي، بحسب قولها.

وتمنت الفنانة زوال هذه الأزمة على خير، بحيث تعود الحياة لطبيعتها كما كانت.

يذكر أن آخر أعمال إنجي المقدم كان مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وحازت شخصية الطبيبة النفسية "بهيرة" علي إعجاب الجمهور والنقاد، وشارك في بطولته كل من دينا الشربيني، أحمد داود، رجاء الجداوي، محمود قابيل، علي قاسم وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار تامر حبيب.