أبرزها قضايا "الراقصة والسياسي".. دفتر أحوال المحاكم في أسبوع

شهد الأسبوع الأول من يوليو عشرات القضايا الهامة التي نظرتها محاكم الجنايات والجنح والنقض، وتضم متهمين من مختلف الأطياف في قضايا إرهاب وتحريض على فسق واستيلاء على المال العام، وغيرها.. وتستعرض "الوطن" في هذا التقرير، دفتر أحوال المحاكم عن الأسبوع المنقضي.

وبدأت المحاكمات الساخنة يوم الأحد الماضي، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، في طرة، في جلسة إعادة محاكمة 87 متهما في قضية تدبير اعتصام رابعة العدوية والقتل العمد وحيازة السلاح، واستمعت لمرافعات الدفاع، وقررت التأجيل للسبت المقبل، لاستكمالها.

وإلى محكمة شمال القاهرة حيث عقدت محكمة الجنايات، الأحد، جلسة لإعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في قضية فساد الجمارك وإهدار المال العام، وهي الجلسة التي تم تأجيلها للشهر المقبل.

أما يوم الاثنين، فقد شهد محاكمة "الراقصة والسياسي"، وعقدت المحكمة الاقتصادية بالمعادي، أولى جلسات محاكمة الراقصة سما المصري، لاتهامها بالتحريض على الفسق في قضية جديدة تضم بين أحرازها 5 فيديوهات مخلة بالآداب، وتقرر تأجيلها لـ20 يوليو.

وفي اليوم نفسه عقدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في طرة، خامس جلسات محاكمة المتهم ممدوح حمزة، لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف، وانتهت بالتأجيل للأسبوع المقبل، كما أمرت المحكمة بمنع المتهم من السفر.

كما عقدت محكمة جنح التهرب الضريبي جلسة محاكمة الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، بتهمة التهرب من سداد ضرائب.

وأمس الثلاثاء، عقدت محكمة الجنح الاقتصادية، أولى جلسات الاستئناف المقدم من سما المصري، على حكم حبسها لمدة 3 سنوات وتغريمها 300 الف جنيه، في قضية التحريض على الفسق الأولى.

ونظرت محكمة النقض الطعن المقدم من صفوت الشريف، وزير الاعلام الأسبق، على الحكم الصادر من الجنايات بسجنه لمدة 3 سنوات، بتهمة تحقيق كسب غير مشروع، وقررت المحكمة حبس "الشريف" على ذمة القضية التي حجزتها للحكم بجلسة 15 سبتمبر القادم.

أما يوم الأربعاء، فقد مثلت سما المصري مجددا أمام المحكمة ذاتها، متهمة في قضية ثالثة تتعلق بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، وتقرر تأجيلها لجلسة 22 يوليو الجاري، للاطلاع.

كما نظرت محكمة جنايات أمن الدولة إعادة محاكمة متهم واحد في أحداث عنف الطالبية، التي وقعت عام 2014، وحجزت القضية للحكم بجلسة 7 أكتوبر المقبل.