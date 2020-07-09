شردي: روسيا ترسل رسائلها لحكومة "الوفاق" عبر تركيا

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن الملف الليبي ساخن وبه تطورات سريعة وخطيرة، حيث علق وزير الخارجية الروسي على هزائم تركيا المتلاحقة في ليبيا بأن الدولة التركية تسعى لوقف إطلاق النار هناك.

وأضاف "شردي"، خلال تقديمه لبرنامجه "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، قد فتح بابا لدخول وغزو تركيا للأراضي الليبية، موضحا أن روسيا قد طلبت من تركيا إقناع السراج بتطبيق الهدنة بليبيا، حيث إن كل الرسائل التي تريد روسيا إرسالها إلى ليبيا تكون عن طريق تركيا.

وأكد أن البرلمان الأوروبي قد طالب بضرورة اتخاذ خطوة ضد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لما يقوم به في التدخل بالشأن الليبي بشكل أقلق دول العالم.

وتابع: "لما روسيا بتحب تبعت رسالة للسراج بتكلم تركيا، علشان عارفين أنه ملهوش كلمة خالص، والعالم كله بيعترف أن السراج دلدول لتركيا، وخاين لبلده".