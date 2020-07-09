"هل تخطت مصر مرحلة ذروة فيروس كورونا؟".. مسؤول بـ"الصحة" يُجيب

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إن هناك تراجعا في نسب الإصابات بالفيروس في مصر، والأمور في الأيام الأخيرة مسيطر عليها بحد كبير، فكانت أعداد الإصابات شبه ثابتة، وكذلك أعداد الوفيات مستقرة في أرقام قليلة لا تزيد.

وأضافت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN": "غالبا ممكن نقول إن شاء الله أننا عدينا مرحلة الذروة الخاصة بالفيروس عندما تستمر أعداد الإصابات في الهبوط، أو تفضل ثابتة في هذا المستوى، يبقى إحنا كده عدينا فترة الذروة".

وتابعت: "نعرف إننا عدينا مرحلة الذروة لما الأرقام تفضل مستقرة والأعداد تبتدي تقل وميحصلش أي انتكاسات وتبتدي تتراجع، الأيام اللي فاتت كان فيه ثبات في الأرقام، وابتدت في الأيام الأخيرة بتقل، يمكن من فترة طويلة نكسر حاجز الألف، ودي علامة مبشرة ولو استمرت الأرقام بهذه المعدلات ولو استمرت في الهبوط يبقى إحنا عدينا مرحلة الذروة".