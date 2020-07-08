"الصحة" توضح حقيقة فقدان فيروس كورونا حدته في مصر

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إن حالة المستشفيات في الوقت الحالي مطمئنه للغاية، فالحالات الشديدة والحرجة أصبحت معدلاتها أقل عن الفترة ما بعد عيد الفطر مباشرة، حيث كان هناك تزاحم في المستشفيات وبعض المشكلات الكبرى في أماكن الرعايات.

وأضافت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن الحالات الحرجة والشديدة التي تكون في حاجة لرعايات مركزة أصبحت ذات نسب قليلة، كما أن التزاحم على المستشفيات أيضًا أصبح أقل.

وأوضحت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن معظم حالات الإصابة في الوقت الحالي تستجيب للعلاج داخل المنزل، "الحمد لله نسبة الاستجابة للعلاج المنزلي كويسة جدا"، مؤكدة أن هذا لا يعني أن الفيروس قلت حدته، "عشان نقول كده ده محتاج دراسة للفيروس نفسه".

وتابعت: "علماء الفيروسات عندنا إن شاء الله يدرسوا ده ويعلنوا ده بدلائل علمية محددة، سواء كان بيضعف ولا لا، أنا بالنسبة لي كطبيبة إكلينيكية بشوف ده على المرضى وبشوف إن الأمور تتحسن".