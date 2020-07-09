محافظ بورسعيد يتفقد مصنع إنتاج الإطارات بالمنطقة الصناعية

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس الأربعاء، مصنع إنتاج إطارات السيارات في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، الذي ينتج الإطارات بتكنولوجيا ألمانية وسواعد مصرية.

ورافق "الغضبان" فى الجولة المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية وإبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة المصنع.

وأكد المحافظ، أن المصنع يعد الأكبر من نوعه في مصر لإنتاج إحدى الماركات العالمية من الإطارات بتكنولوجيا ألمانية وسواعد مصرية، موضحا أن المصنع مقام على أعلى مستوى من التجهيزات الإنشائية والصناعية، ويوفر أعلى درجة من الأمان والراحة للعاملين داخله، كونه مقام وفق مقاييس عالمية. كما تفقد محافظ بورسعيد مكان المرحلة الثانية بالمصنع والتي تقام على مساحة 20 ألف متر مربع والتي تهدف إلى التوسع في إنتاج إطارات الدراجات النارية لتصل إلى 40 ألف إطار يومي وكذلك إطارات السيارات الملاكي بطاقة إنتاجية 5 آلاف إطار يومي.

وصرح المحافظ بأن المصنع يوفر فرص عمل لأكثر من 600 شاب وشابة من أبناء المحافظة في مرحلته الأولى بمرتبات مرتفعة وآمن صحى وإجتماعى ومواصلات وخدمة مجتمعية ، وينتج لدول الشرق الاوسط مشيرا إلى أن باكورة انتاج المصنع تم طرحها بالسوق المحلي والتصدير لثلاثة دول في الأيام الاولي للتشغيل .

مؤكدا أن العاملين بالمصنع يسطرون ملحمة وطنية بعد نجاهم في غزو منتجاتهم للاسواق المحلية والعالمية وابدي المحافظ فخره بماتم إنجازه خلال عامين ونصف منذ بدء العمل بالمشروع الذي أصبح الأن صرح صناعي نفتخر بوجودة بالمنطفة الصناعية

ويقام المصنع على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه، ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله، وبدات خطوط الإنتاج الأولى في المصنع بإنتاج إطارات الدراجات النارية، والجرار الزراعي، والشوكة واللوادر والقاطرات الزراعية.