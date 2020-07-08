"صحة بورسعيد" تشارك في الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالنوادي

شاركت مديرية الصحة ببورسعيد فى أعمال لجنة الإشراف على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالنوادي ومراكز الشباب بمحافظة بورسعيد.

وضمت اللجنة مديريات الصحة والشباب والرياضة وأمن بورسعيد، وتفقدت اللجنة أمس عددا من مراكز الشباب والأندية بمدينة بورفؤاد منها أندية السلام البحرى والتجديف وهواة الصيد ومراكز شباب العاشر وشباب سبورتنج لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لعودة الأنشطة الرياضية داخل المنشآت الشبابية والرياضية في جميع المحافظات، وذلك بعد عودة النشاط الرياضي وفق القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، والتباعد وتواجد مستلزمات الوقاية.

وأشادت اللجنة بالإجراءات الاحترازية التي قامت بها الأندية ومراكز الشباب خاصة بنادي السلام البحري الذي اتبع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بداية دخول العضو من النادي مرورا بأعمال التعقيم والتطهير.