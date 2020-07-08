"الطود للعزل الصحي": مصر ستسجل صفر كورونا الشهر المقبل

وجه الدكتور أحمد خليل مدير العزل الصحي بالمدينة الشبابية بالطود في محافظة الأقصر، التحية لجميع الأطقم الطبية في مصر، موضحًا: "أنهم أبطال الملحمة في محاربة فيروس كورونا"، موجها الشكر للفريق الطبي بالمدينة، وهو أول فريق يعلن صفر إصابات على مستوى الجمهورية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC": "إعلاننا يبشر المصريين بانكماش كورونا، وأنه بدأ ينقرض من مصر، وبالأمس احتفلنا بصفر إصابات، وخرجت آخر 15 حالة من النزل".

وتابع: "النزل كان فيه 119 حالة، وخرجوا كلهم وليس لدينا حالة وفاة واحدة، وكنا نستقبل الحالات البسيطة، ومنذ شهر ونصف، بدأنا في استقبال الحالات المتوسطة والصعبة.

وأردف: "بفرح المصريين وإن شاء الله في خلال أيام معدودة والشهر الجاي ده هيبقى صفر إصابات كورونا على مستوى الجمهورية".