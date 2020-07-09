"منها النظرة".. مدير "سيف كيدز": التحرش له أشكال عدة

قالت سارة عزيز، مدير مؤسسة سيف كيدز safe kids، إن التحرش بالفتيات تختلف أشكاله وأنواعه في المجتمع المصري، ومنه المعاكسات اللفظية والكلمات الخادشة للحياء وكذلك النظرات.

وأضافت "سارة" خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم"، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، ويذاع على فضائية "ON E"، أن هناك الكثير من المبررات التي يطلقها بعض الشباب لتبرير التحرش بالفتيات، قائلة: "فيه بنات بيجوا عندنا المؤسسة ويشتكوا من التحرش.. وفيه بنات بتقولنا أنه بسبب النظرات مش بنزل من البيت"، موضحة أنه على السيدات الحديث والشكوى حال حدثت أي حالات تحرش تجاههن، كما يجب معالجة الشباب المتحرش".

وقالت مدير مؤسسة سيف كيدز، إنه يجب مواجهة الأبناء بالمشكلة سواء الأولاد أو الفتيات مع تعليمهم الفارق بين الصحيح والخطأ، مشيره إلى أن التحرش هو إدمان في المقام الأول، وهناك الكثير من العوامل التي تدفع الشخص للوصول إلى تلك المرحلة.