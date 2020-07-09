لتوقيع الكشف الطبي.. مستشفيات الأقصر تستقبل 3 مرشحين لانتخابات الشيوخ

أعلن قسم المجالس الطبية المتخصصة بالأقصر، عن استقبال مستشفيات الأقصر، أمس الأربعاء، 3 مرشحين محتملين لتوقيع الكشف الطبى عليهم، استعدادا لترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ.

وتم فحص 3 متقدمين فى مستشفى أرمنت التخصصى، ومستشفى الأقصر الدولى، حيث كانت أعمال توقيع الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، قد انطلقت بمحافظة الأقصر صباح اليوم، ومن المقرر أن تستمر يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 7 مساء، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق من شهر 15 يوليو الجاري.

ويتم إجراء الكشف بمستشفيات الأقصر الدولى وأرمنت التخصصى، تحت إشراف المجالس الطبية المتخصصة بالمحافظة، على أن يتم استقبال التظلمات يوم الخميس الموافق 16 يوليو الحالي، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

وتتضمن خطوات توقيع الكشف كالتالي، يقوم المرشح بالدخول على الموقع الالكترونى لإدارة المجالس الطبية المتخصصة www.smcegy.com ، وملء طلب التقدم وطباعة الخطاب الموجه للمجالس الطبية، ويتم التوجه مباشرة إلى مقرها بالأقصر فى الموعد المحدد، لاستكمال الإجراءات وعمل الكشف والتحاليل واستلام النتائج بعد ذلك لتقديمها ضمن الأوراق المطلوبة للترشح.