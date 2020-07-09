تنفيذ أعمال توسعة محور السوفيتيل السياحي شمال الأقصر

أعلن العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه تم أمس الأربعاء، تنفيذ أعمال الجزء قبل الأخير من الطريق حتى كوبري نصر الله، لأعمال توسعة محور فندق السوفيتيل، والذي يبدأ من مطار الأقصر الدولي (كمين يسى)، حتى خط سكة حديد القاهرة - أسوان، ثم وصولا إلى فندق السوڤيتيل (فندق مركيور الكرنك الأقصر) Mercure Luxor Karnak.

وأوضح أن طول المحور يبلغ 11 كيلو متر وعرض 25 مترا، والذي سيوفر بعد انتهاءه مسافة 40 كيلو مترا حتى البر الغربي ووادي الملوك.

وتمت الأعمال بحضور كل من العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية ويوسف جلال نائب رئيس المدينة وعبد النبي أبو قرين مدير المتابعة الميدانية والإعلام.

وتقدم رئيس مركز الزينية بالشكر والتقدير لمواطنين الذين تم نزع الملكية منهم، تنفيذا قرارا رئيس مجلس الوزراء رقم ( ١٨٣٨) لسنة ٢٠٠٨ لإخلاء محور السوفيتيل وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لتعاونوهم في التنفيذ دعما لجهود الدولة في التنمية دون أي اعتراض وبتعاون ويسر.