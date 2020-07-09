سعد: سنوجه 35% من قيمة التصالح مع المخالفات لتطوير البنية التحتية

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن 25% من أموال قيمة التصالح في مخالفات البناء ستذهب لصندوق الإسكان الاجتماعي من أجل إنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل، موضحًا أنه كان يجب أن يكون هناك وقفة حاسمة مع مخالفات البناء منذ فترة طويلة.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، أنه سيتم توجيه 35% أيضًا من أموال التصالح لمشروعات البنية التحتية خاصة المناطق التي تحتاج إلى ذلك، مؤكدًا أن المواطنين في النهاية هم المستفيدون من الأموال المحصلة للمخالفات.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن مخالفات الإسكان والمناطق العشوائية كلفت الدولة حجم كبير من العشوائية، كما كلفت الدولة أيضا مليارات الجنيهات نظراً للزيادة السكانية في المنطقة، والعمل على إنشاء مدارس وتقديم خدمات عديدة في مناطق ليست بها بيئة تحتية جيدة.