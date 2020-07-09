البترول: سعر برميل الخام 42 دولارا وتوقعات بزيادة سعره الفترة المقبلة

علق المهندس حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، على تثبيت أسعار المحروقات للأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن اللجنة اجتمعت مع انقضاء شهر يونيو الماضي ودرست 3 مؤثرات منهم سعر خام برنت وسعر الصرف والتكاليف والأعباء الأخرى.

وأشار عبدالعزيز لوجود ظروف استثنائية خلال الفترة الماضية "أبريل ومايو ويونيو" نظرًا لعدم وجود أماكن للتخزين لدى المنتجين، ما أدى لانخفاض أسعار النفط وتذبذب للأسعار لم تشهده أسواق الطاقة من قبل.

وأوضح عبدالعزيز أن أسعار برميل خام برنت وصلت لـ42 دولارا، لافتًا إلى أن اللجنة درست توقعات المؤسسات الدولية المتخصصة عن أسعار البترول المتوقعة، مشيرًا إلى أنها تتوقع لاستمرار ارتفاع أسعار خام برنت خلال الربع المقبل.

وشدد عبدالعزيز على أن الأسعار المحلية هي أسعار التكلفة وليست الأسعار العالمية مشيرًا إلى أنه يتم استيراد جزء من الاحتياجات بالاضافة للناتج المحلي لافتًا ان مصر تصدر كميات بسيطة من خام برنت.

وأكد عبدالعزيز وجود استقرار في أسعار المحروقات في مصر لافتًا إلى ثبات الأسعار في صالح المستهلك المحلي للحفاظ على استقرار الأسعار.