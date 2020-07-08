البترول: تقسيط تكاليف الغاز ساهمت في زيادة أعداد الوحدات العام الماضي

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن مبادرة تقسيط تكاليف إدخال الغاز الطبيعي ساهمت بشكل كبير في زيادة أعداد الوحدات السكنية التي تم إدخال الغاز إليها.

وأضافت الوزارة أنه يتم التعاقد على تقسيط تكاليف إدخال الغاز في المدن والمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وليس للمناطق التي تم إدخال خطوط الغاز ليها مسبقا.

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال العام المالي السابق تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.070 مليون وحدة سكنية خلال الفترة من شهر يوليو 2019 إلى يونيو 2020.

وتعمل مبادرة تقسيط تكاليف إدخال الغاز الطبيعي إلى المنازل على تقسيط المبلغ حتى 6 سنوات بواقع 30 جنيها شهريا.