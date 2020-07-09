صحة الشرقية: إغلاق مستشفى العزل لعدم وصول حالات كورونا لمدة 3 أسابيع

كشف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تفاصيل إغلاق مستشفى العزل بالزقازيق.

ووجَّه مسعود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، الشكر للطواقم الطبية على دورهم العلاجي والوقائي من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها ساعدت في عدم تفشي المرض ووصول مصر للمستوى الذي وصلت له بعض الدول الكبرى.

ونصح مسعود المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال في المستشفيات أصبحت ضعيفة، لافتًا إلى أنه للأسبوع الثالث على التوالي لم تصل حالات لمستشفى العزل في شيبة مما يؤكد السيطرة على الفيروس.

وأشار مسعود إلى أن الشرقية فيها 157 حالة في العزل المنزلي وكلهم في نهايات فترة العزل المنزلي، مؤكدًا أن المديرية على تواصل مع هذه الحالات.

وأكد مسعود أن مديري المستشفيات كانوا يوقعون الكشف على المرضى بأنفسهم ويعطونهم أرقامهم الهاتفية الشخصية للاتصال عليهم حال ظهور أي أعراض.

وأوضح مسعود أن نسبة الإشغال في مستشفى الصدر والحميات تصل لـ15%.