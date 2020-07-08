فيديو.. ضبط عامل وثق طفلين بالحبال في الشرقية "سرقوا العجلة بتاعته"

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبو كبير في محافظة الشرقية، من ضبط عامل يدعى "ع ا"، لاتهامه بالتعدي على طفلين بدعوى محاولتهما سرقته.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مركز شرطة أبو كبير يفيد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله طفلين موثقين بالحبال داخل صالة منزل بقرية بأبو كبير.

فيما سمع خلال المقطع صوت شخص يبدو أنه صاحب المنزل، يتحدث إلى الطفلين موجها لهما عبارات اللوم لمحاولتهما سرقة دراجة من أمام منزله.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان البلاغ وضبطت صاحب المنزل والطفلين، وجرى اصحابهم إلى مركز الشرطة وجار عرضهم على النيابة.