امتحانات الشرقية.. استبعاد رئيس لجنة وإصابة 9 طلاب وملاحظين بالمرض

أكد مصدر مديرية التربية والتعليم بالشرقية، صدور قرار من وكيل الوزارة رمضان عبدالحميد، باستبعاد رئيس لجنة مدرسة عمر الفاروق للغات بإدارة شرق الزقازيق التعليمية وإحالته للتحقيق بسبب تأخر تسليم امتحان مادة الفيزياء لعدد من الطلاب.

وأضاف المصدر لـ "الوطن"، أنه تم رصد 7 حالات مرضية بين الطلاب وحالتين للملاحظين، وجرى نقلهم للمستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

وكان مصدر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، أكد أنه سيتم منح عدد من طلاب الثانوية العامة الذين يؤدن امتحانات مادة الفيزياء اليوم بمدرسة عمر الفاروق الرسمية للغات وقتا إضافيا لتعويض تأخر توزيع ورق أسئلة باللغة العربية.

وأضاف المصدر أن طلاب اللغات يتم توزيع أوراق الأسئلة عليهم باللغة الإنجليزية إلا أن الطلاب بالمدرسة طالبوا بورق أسئلة بلغة عربية نظرا لتعريب الطلاب مادة الفيزياء لإجابتها باللغة العربية بدلا من اللغة الانجليزية طبقا لرغبات الطلاب حسب اختياراتهم قبل الامتحانات، حيث من حق الطالب "تعريب إجابة 3 امتحانات".

وأشار المصدر إلى أن ورق الأسئلة باللغة العربية كان يوجد به عجز وتم تدارك الموقف وتوزيع الأوراق على الطلاب.