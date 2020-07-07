عجز في أسئلة العربي بالفيزياء.. وتعليم الشرقية تحل الأزمة بوقت إضافي

قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، إنه سيجري منح عدد من طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون امتحانات مادة الفيزياء اليوم بمدرسة عمر الفاروق الرسمية للغات بالزقازيق، وقتا إضافيا لتعويض تأخر توزيع ورق الأسئلة باللغة العربية.

وأضاف المصدر أن طلاب اللغات يتم توزيع أوراق الأسئلة عليهم باللغة الإنجليزية، إلا أن الطلاب بالمدرسة طالبوا بورق الأسئلة باللغة العربية نظرا لتعريب الطلاب مادة الفيزياء لإجابتها باللغة العربية بدلا من اللغة الإنجليزية طبقا لرغباتهم قبل الامتحانات، فمن حق كل طالب "تعريب إجابة 3 امتحانات".

وأشار إلى وجود عجز في ورق الأسئلة باللغة العربية، لعدم تدارك رغبات الطلاب بتعريب الأسئلة في وقت سابق، إلا أنه جرى التواصل مع الوزارة وتدارك الموقف وتوزيع الأوراق على الطلاب.