البرلمان يصوت على قانون المساهمة التكافلية في جلساته المقبلة

يصوت مجلس النواب نهائيا فى جلساته البرلمانية القادمة، على مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأوبئة، وذلك على خلفية جائحة فيروس كورونا.

ينص مشروع القانون على خصم 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً.

ويخصم نسبة 0.5% من صافى الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات من نسبة خصم المساهمة أصحاب الدخول ممن لا يزيد دخولهم على 2000 جنيه.

ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار الفيروس .

ويحقق مشروع المساهمة التكافلية اشتراك معظم فئات الشعب فى تحمل جزء من الأعباء الناشئة عن تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية وإنشاء حساب خاص لهذا الغرض يساعد على تجميع موارد متجددة تساعد الدولة والحكومة على ضمان الحياة الكريمة للمواطنين.