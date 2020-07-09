مشادة على الهواء بسبب التحرش وملابس الفتيات.. وبسمة وهبة تنهي الحوار

انتقد المحامي عصام عجاج، من يبرر التحرش بالفتيات في الشوارع بحجة ارتدائهن ملابس مثيرة، موضحًا أنه يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون لبس المرأة سببًا لتحرش الرجال بها، "يجب أن يكون الرجل عفيف النفس ويتحكم في شهواته حتى لو المرأة مشيت عارية تماما"، على حد قوله.

وأضاف "عجاج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "on e"، مع الإعلامية بسمة وهبة، أنه رغم ذلك لا أحد ينكر أن لبس المرأة بالشارع يساعد على زيادة نسبة التحرش بها، ويجب ارتداء الفتيات ملابس محتشمة وتربيتهن بشكل جيد كي تكون الفتاة عفيفة.

وأوضح المحامي، أن نسبة التحرش تزداد مع زيادة المتبرجات بالشارع، مؤكدًا أن الأسرة لها دور كبير في رعاية الفتيات، "يجب تفعيل القانون الذي يعاقب الست اللى بتمشي بملابس تثير الغرائز وتحرض على الفسق والفجور".

فيما نشبت مشاجرة بينه وبين ضيفه البرنامج أشجان البخاري المحامية المهتمة بالمرأة، بسبب تصريحاته، حيث ردت: "يعني عشان لابسة بنطلون قصير يبقى تحرض على الفسق والفجور؟"، ليرد عجاج: "اتكلمى زى ما أنتى عاوزة، الموضوع نسبي، والنيابة هي من تحدد، انت تدافعين بالحق والباطل".

فيما انفعلت "أشجان" قائلة: "أنا أدافع عن المرأة المصرية ولا يمكن التحرش تحت أي مسمى"، ما استدعى الإعلامية بسمة وهبة لإنهاء الحوار بينهما.