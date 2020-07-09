التنمية المحلية تنصح أصحاب المحلات والجراجات المخالفة بالتصالح

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، عن استرداد الدولة لأكثر من 6.4 مليون متر من أراضي الدولة، وتنفيذ 7859 إزالة مخالفات البناء على أملاك الدولة.

وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية CBC، إنّ الوزارة تحرص على إعمال هيبة الدولة والمحافظة على النسق الحضاري لها، مشيرًا إلى أنّ الشوارع تحولت لجراجات للسيارات.

وأوضح قاسم أنّ اعتداء أي شخص على أراضي الدولة يعتبر اعتداء على الشعب بأكمله، لافتًا إلى أنّ الاعتداء على أراضي الدولة بعد قانون التصالح 19 لعام 2019.

وأشار إلى إزالة 8608 حالات بما يعادل 1.5 مليون متر مربع، آخرها إزالة برج عين شمس، مؤكدًا أنّه خلال الـ10 أيام الماضية جاءت أوامر حبس من النيابة العسكرية بسبب مخالفة تعليمات البناء.

ونصح قاسم، أصحاب المحلات الموجودة أسفل الأبراج وكل من غيّر نشاط الجراجات، سيؤدي للإزالة حال عدم تصالحهم.