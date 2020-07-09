استشاري تغذية: التين الشوكي بيقاوم السرطان.. اغسلوه بميّة وخل

قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية، إنّ التين الشوكي من الفاكهة المظلومة، إذ إنّ سعراته الحرارية منخفضة جدا، ويسمح بتناول 6 ثمرات تين شوكي في اليوم، موضحا أنّه يحتوي على مضادات للأكسدة مرتفعة لمقاومة الأمراض والسرطانات ويحسن جهاز المناعة.

وأضاف ناجي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران: "عيب التين الشوكي السنة دي إن الناس خايفة تنتقل لهم العدوى عن طريق البائعين، بس ممكن نشتريه من السوبر ماركت".

وأوضح أنّ الطريقة الصحيحة لغسل التين الشوكي لضمان عدم انتقال العدوى، حال شرائه من البائع، تقطيعه ووضعه داخل علبة، وارتداء جوانتي ودفع السعر: "لما تروح مناكلش منها خالص ونغسلها بميّة وشوية خل صغيرين لمدة نص ساعة عشان طعمه ميضيعش، أو الناس تتعلم تقشره".