وزيرا النقل والإسكان يستعرضان نتائج عروض تنفيذ القطار السريع

ترأس كلا من الفريق مهندس كامل وزير النقل، وعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على مشروع القطار السريع "العين السخنة - العاصمة الإدارية الجديدة - أكتوبر - برج العرب - الإسكندرية - العلمين" والذي يبلغ طوله 486 كم.

وحضر الاجتماع قيادات الوزارتين، حيث استعرض الوزيران نتائج العروض الفنية والمالية الخاصة بالتحالفين العالميين المتقدمين لتنفيذ المشروع وكذلك خطط تكاملية مع وسائل النقل الأخرى في نطاق إقليم القاهرة الكبرى الكبرى، مثل خطوط السكك الحديدية والمورونوريل والقطار الكهربائي وخطوط مترو الأنفاق.

وأكد وزير النقل، أهمية هذا المشروع في ربط العاصمة الادارية الجديدة بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب في المرحلة الأولى، على أن يتم مد الخط في المرحلة الثانية إلى مدينة العلمين الجديدة في اتجاه الغرب ومده إلى مدينة العين السخنة والسويس.

وأشار وزير الإسكان، إلى أهمية ربط الخط مستقبلا مع كل من العين السخنة والعلمين الجديدة، في ضوء المشروعات التي تنفذها الدولة في كل من الجلالة ومنطقة غرب خليج السويس والعلمين الجديدة.

كما تابع الوزيران، آخر المستجدات الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل 6 أكتوبر، وطالب الوزيران بضرورة تكثيف الجهود الخاصة بالأعمال التنفيذية الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير النقل أهمية المشروعين في ظل اهتمام وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي سواء داخل القاهرة الكبرى أو في عواصم المحافظات أو بين القاهرة والمدن الجديدة، خاصة أن المونوريل سيتم إدخاله في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات في مصر.

ومن جانبه، أكد وزير الاسكان أهمية هذه المشروعات في إحداث التنمية الشاملة في مصر وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيدا بالتعاون المثمر مع وزارة النقل في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الكبرى.