صور.. وزير النقل يتابع وصول 279 مصريا من الأردن لميناء نويبع البحري

تابع كامل الوزير وزير النقل، وصول العبارة "آيلة" التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة، مساء أمس، لميناء نويبع البحري وعلى متنها 279 راكبا مصريا قادمة من ميناء العقبة ليصل إجمالي المصريين العائدين عبر ميناء نويبع البحري إلى 1002 راكب مصري وذلك من خلال 3 رحلات بحرية للعبارة "آيلة" منذ بدء تسيير الرحلات الأسبوع الماضي.

ووجه وزير النقل، قيادات الهيئة العامة لموانىء البحر الاحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء الإجراءات وتفويج الركاب في مجموعات صغيرة خلال النزول من العبارة مع وضع علامات إرشادية للتباعد الاجتماعي وتحديد مسافات آمنة بين الركاب بالميناء.

كما تمّ التشديد على اتباع كل التعليمات والقواعد الصادرة من وزارة الصحة، من حيث إجراء فرق طبية متخصصة الفحص الطبي للركاب العائدين وطقم السفينة وتعقيم الأمتعة والسيارات وكذلك تطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم وتعقيم الأرصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء والتزام جميع العاملين بالإجراءات الوقائية.