إزالة 37 حالة تعدٍ على أملاك الموارد المائية والري في دمياط

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة دمياط حملة بإشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وتنفيذ اللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بالاشتراك مع قوات الأمن، لإزالة 37 حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الموارد المائية والري "جسور النيل" بمساحة 3050 م٢ بنطاق مركز ومدينة فارسكور.

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنهم بذلوا جهودا غير مسبوقة في التعامل مع ذلك الملف، للتصدي للتعديات وفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون واسترداد حق الشعب، لافتة إلى أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية والأمنية قد نجحت في تنفيذ إزالة 801 حالة لتعديات على أملاك الدولة وأراضٍ زراعية وحالات بناء مخالف و منشآت ذات خطورة داهمة منذ منتصف شهر مارس الماضي.