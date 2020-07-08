وكيل "صحة دمياط" يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا في السرو

أجرى الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، زيارة تفقدية إلى مستشفى السرو المركزي لمتابعة الإجراءات التي يقوم بها المستشفى ضمن خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفقد وكيل الوزارة بعض أقسام المستشفى الكلى الصناعي والاستقبال والعيادة الخارجية و الرعاية المركزة والحضانات للوقوف على معايير جودة الخدمات المقدمة على الطبيعة.

كما تم عرض نبذة مختصرة عن إنشاء المستشفى ومراحل تطويرها، رافقه في الزيارة كل من الدكتور محمد بدران وكيل المديرية، والدكتور محمد فهيم مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات والخليل شريف مدير إدارة المتابعة.