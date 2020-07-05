 أمن كفر الشيخ يوزع كراتين غذائية على الأكثر إحتياجاً ضمن مبادرة" كلنا واحد" 

نظمت مديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء محمود حسن، مدير الأمن، المرحلة الثالثة، من مبادرة" كلنا واحد"، والتي تهدف لتوزيع السلع بشكل مجان على الأكثر إحتياجاً وبأسعا مخفضة للمواطنين الآخرين، حيث نظمت المديرية قافلة غذائية بقرية العجوزين التابعة لمركز دسوق، بحضور اللواء نصر عبد السلام، مساعد مدير الامن لفرقة شرطة دسوق، والعميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق، ومحمد جميل، نائب رئيس المدينة بشئون القرى، رئيس قرية العجوزين ، فتحى يوسف.

وحرض ضباط الشرطة على توزيع المساعدات على الفئات الأكثر إحتياجاً، وذلك عن طريق " الكراتين" التي تشمل السلع الغذائة الضرورية، بعدما تم تحديدهم من خلال ادارة الشؤن الاجتماعية بدسوق، حيث تهدف المبادرة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين..

وقال مصدر أمني بمديرية الأمن، إنه جرى إطلاق القوافل الغذائية في عدد من المواقع والقرى، مضيفاً أنها تشمل تخفيض أسعار الخضراوات والفواكه، من خلال التعاقد مع كبار التجار بمختلف المواقع، فضلا عن الانتشار في القرى الأكثر احتياجاً بشكل شبه يومي، مشيراً إلى أن تعليمات وزير الداخلية بأن تكون التخفيضات بشكل كبير عن مثيلاتها في السوق تخفيفاً عن كاهل المواطن.

وأوضح المصدر، أن المبادرة تشمل كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه، بأنواعها، بأسعار مخفضة من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها وبالأسواق الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات والمواطنين ، فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.