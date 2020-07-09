لجنة طبية للإشراف الصحي على امتحانات السنوات النهائية بجامعة القاهرة

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات بالجامعة لمرحلتي السنوات النهائية والدراسات العليا، برئاسة عميدة كلية الطب.

وتتولى اللجنة أعمال الإشراف الصحي على جميع لجان الامتحانات بالجامعة والتي تبدأ السبت المقبل وتستمر حتى 25 أغسطس، لأكثر من 80 ألف طالب وطالبة، وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنَّ اللجنة الطبية المشكلة للوقاية ومكافحة العدوى، تتولى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا في أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وضمان تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي بلجان الامتحانات، وتجهيز العيادات الطبية بالكليات وتكوين الأطقم الطبية والتمريض وتذليل ما يعترض عملهم بلجان الامتحانات، وضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنَّه من مهام اللجنة وضع وتنفيذ آليات التعامل مع الحالات المشتبه بها، وتقرير الإجراءات الإحترازية والوقائية المناسبة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بلجان الامتحان، وتعزيز وسائل الوقاية، كما تتلقى اللجنة التقارير عن فعالية الإجراءات الصحية والاحترازية في أثناء انعقاد لجان الامتحانات وتقرير المناسب حيالها، ورفع تقريرها النهائي في نهاية الامتحانات إلى رئيس الجامعة.