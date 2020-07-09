شروط فتح طلبات استخراج تصاريح صيد وتجميع الزريعة الطبيعية في دمياط

أعلنت الإدارة المركزية لشؤون منطقة دمياط للثروة السمكية عن فتح باب تقديم طلبات استخراج تصاريح صيد وتجميع الزريعة الطبيعية للموسم (2020 / 2021) من المراكز التابعة للإدارة وذلك في الفترة من يوم الإثنين الموافق 6/ 7/ 2020م، وذلك حتى يوم الإثنين الموافق 20 / 7/ 2020م.

وأعلنت الإدارة عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين والمتمثلة في "تقديم نموذج طلب صيادين مقابل تحصيل مصاريف إدارية قدرها (260) جنيها - 5 صورة بطاقة الرقم القومي سارية شرط أن تكون المهنة صياد - تقديم ما يفيد أنه مؤمن عليه كصياد، أو تقديم كارنيه صياد - أن يكون محل الإقامة في محافظة دمياط التي يتبعها مناطق تجميع الزريعة - أن يقدم أصل صحيفة الحالة الجنائية الخاصة برئيس وأفراد المجموعة ويكون موجه إلى الثروة السمكية".

هذا بالإضافة إلى ضرورة تقديم "إقرار موقع بقبول تنفيذ القرارات اللازمة والتعليمات الصادرة من الهيئة - 3 صورة رخصة فلوكة (درجة ثالثة) سارية في حالة استخدام فلوكة - 3 صورة رخصة سيارة نقل خفيف سارية في حالة استخدام سيارة و ألا يكون المتقدم صاحب أو شريك في مزرعة سمكية (ملك- إيجار) ".

هذا وتقدم الطلبات للإدارة باسم رئيس المجموعة وأسماء أفراد المجموعة ومكان الصيد المحدد للمجموعة وعلى أن تكون مستوفاة لكافة الشروط المطلوبة وأن يكون عدد الأفراد بالمجموعة الواحدة تبدأ من تبدأ من 8 أفراد ولا تزيد عن 15 فردا.

كما أكدت الإدارة عدم قبول الطلبات قبل أو بعد هذه الفترة، ولا يعتد بالطلبات المرسلة بالبريد ولا يعتبر تقديم الطلبات موافقة عليها، بل يتم عرض الطلبات المقدمة على لجنة خاصة لتحديد أماكن الصيد وتسكين المجموعات، وبعد العرض على الجهات الأمنية المختصة للموافقة عليها.