محافظ دمياط تبحث مخطط تطوير شارع الثورة بكفر سعد

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية، اليوم الأربعاء، بمدينتي كفر سعد وميت أبو غالب، يرافقها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وطارق بدوي مدير مديرية الطرق والنقل وإبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وحسن الجميلي رئيس الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب.

وبحثت المحافظ مخطط ومقترحات تطوير شارع الثورة بمدينة كفر سعد، بما يتضمن من رفع كفاءة النصب التذكاري لشهداء كفر سعد والجزيرة الوسطى وتنفيذها بالبلدورات وبلاطات الانترلوك، فضلا عن توسعة ورصف الطريق بالاتجاهين، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة وتوزيعها بطول الشارع بشكل محدد ومناسب وتخصيص مكان لانتظار السيارات.

كما وجهت محافظ دمياط بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومخاطبة قطاع كهرباء دمياط، لبحث إمكانية تحويل الكابلات الهوائية بالمنطقة بأخرى أرضية، مؤكدة تنفيذ كل الأعمال المطلوبة بأسلوب هندسي سليم.

وتابعت محافظ دمياط جولتها بزيارة مدينة ميت أبو غالب، لمعاينة الموقف على أرض الواقع لتنفيذ أعمال تطوير شارع 18 الإقليمي أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة، بما تتضمنه أيضاً من رفع كفاءة الميدان والجزيرة الوسطى، وكذلك تنفيذ عملية توسعة ورصف وإنارة الطريق.