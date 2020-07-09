وردي والقوام متماسك.. نصائح اتبعها عند شراء اللحوم من محلات الجزارة

يتعرض الكثيرون من محبي شراء اللحوم من الأسواق المحلية ومحلات الجزارة، للكثير من مواقف شراء غير الصالح منها أو غير الطازج، نتيجة لعدم وجود خبرة في صلاحيتها من عدمها، وتستعرض "الوطن" وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك عدد من النصائح التي يجب مراعاتها عند شراء اللحوم الطازجة، كالتالي:

- يجب اختيار القطع ذات اللون الوردي إلى غامق قليلا، والذي يتغير طبقا لعمر الماشية المذبوحة.

- يجب شراء اللحوم المعروضة بثلاجات العرض، أو الموجودة داخل الثلاجات الملحقة بمحلات الجزارة.

- أن تكون رائحتها مقبولة ومميزة لنوع اللحم.

- أن يكون القوام متماسكا ولا يسهل قطعه بأظافر اليد.

- ألا يوجد به مواد مخاطية أو هلامية أو منداة.

- ألا يكون به بقع خضراء اللون، وليس عليه نمو فطري "عفن" ذات لون أبيض أو أخضر أو أسود.

- أن تكون الأختام واضحة على الذبيحة ومقروءة ومميزة لكل نوع.

طريقة معرفة نوع اللحوم من الختم الخاص بها

- البلدية الكبيرة: يكون شكل الختم بها مثلث ولونه أحمر.

- البدية الصغيرة: يكون شكل الختم بها مربع ولونه أحمر.

- المستورد الكبير: يكون شكل الختم بها مثلث ولونه بنفسجي.

- المستورد الصغير: يكون شكل الختم به مربع ولونه بنفسجي.