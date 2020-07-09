قبل عيد الأضحى.. كيفية اختيار اللحوم الطازجة وأنواع أختامها

قال الدكتور أيمن عادل، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم ومنتجاتها بوزارة الزراعة، إنّ سياسة وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنّه لا تهاون فيما يخص صحة وسلامة المواطن، وهناك خطة طوال العام للتفتيش على منافذ بيع وعرض وحفظ اللحوم والأسماك والدواجن.

وأضاف عادل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّه جرى ضبط 1084 طنا من اللحوم والدواجن، وجرى ضبط 68 طنا من اللحوم البلدية بواقع 4083 محضرا، وضبط 136 طنا من الدواجن بواقع 350 محضرا، وضبط 486 طنا من الأسماك بواقع 675 محضرا، وضبط 46 طن كبدة بواقع 227 محضرا، و50 طنا للحوم المجمدة بواقع 189 محضرا.

ونصح المواطنين بشراء اللحوم من مكان موثوق منه، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لضمان جودتها، والتأكد من وجود أختام صحيحة على اللحوم، موضحا أنّ الذبائح صغيرة السن يكون ختمها مستديرا ولونه أحمر، والذبائح كبيرة السن ختمها مربعا ولونه أحمر، كما يحتوي الختم على 5 خانات مكتوبا بها اسم المحافظة والمصدر ونوع اللحمة والعلامة السرية والأيام.

وأشار إلى أنّ الشكل الظاهري للذبيحة يكشف عن مدى صلاحية اللحمة، من حيث لونها أو رائحتها، ويجب التأكد من أنّ اللحم ليه به تزنخ أو الدهن غير متماسك، وعند الضغط عليها هل يترك الإصبع أثرا أم لا، فإذا ترك أثرا غائرا فهذا دليل على فساده وتغير خواصه.