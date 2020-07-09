التعليم العالي: 3 جامعات تقدمت في تصنيف شغنهاي للعلوم الطبيعية 

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقدم 16 جامعة على أرض مصر من حيث كم وجودة الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات المتخصصة عالميا، في تصنيف "شنغهاي" الصيني للتخصصات 2020.

ففي مجال العلوم الطبيعية تميزت الجامعات المصرية في تخصصي الرياضيات والفيزياء، وحصلت 3 جامعات مصرية على مراكز جيدة ضمن الـ500 جامعة الأوائل على العالم في الرياضيات، وهي جامعة بني سويف في المرتبة (201 – 300)، بينما حققت كلا من جامعة القاهرة والمنصورة المراكز (401 – 500). كما شمل التصنيف جامعتين في مجال الفيزياء هم الجامعة البريطانية في مصر وجامعة الفيوم (301 – 400).