"لص بغداد" يحقق 15 ألف جنيه أمس.. و568 جنيها لـ"ولاد رزق 2"

حقق فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسي، وبطولة الفنان محمد إمام، إيرادات بلغت 14 آلاف و900 جنيهات، أمس، متفوقا على فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة الفنان تامر حسني، الذي حقق 14 ألف و834 جنيها.

ووفقا لبيان صادر من الموزع محمود الدفراوي، فقد حقق فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، 1388 جنيها، فيما حقق فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات وبطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف 717 جنيها.

وحصد فيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، وبطولة الفنان أحمد عز، 568 جنيها.

يذكر أن الحكومة المصرية قد أعادت تشغيل السينمات والمسارح بـ 25% من طاقتها الاستيعابية.