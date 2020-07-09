بـ1800 جنيه.. 5 منافذ للتبرع بـ"صك الأضحية" التابع للأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي، استقبالها لـ صك الأضحية لراغبي التبرع به للفقراء والمحتاجين، مؤكدة أنّها تبذل جهودا كبيرة لوصول الأضحية لمستحقيها بعزة وكرامة، وبمراعاة الضوابط الشرعية.

كما حددت الوزارة المبلغ المستحق لصك الأضحية حسب تقسيمة الشريعة الإسلامية فيما يتوافق مع الأسعار الموجودة في السوق المحلية والتي تتحدد بمبلغ 1800 جنيه، وتستعرض "الوطن" طرق التبرع بـ صك الأضحية من خلال وزارة الأوقاف المصرية، كالتالي:

البنك المركزي المصري: على رقم حساب 2/ 22222 / 450/ 9

بنك مصر: يمكن التبرع بصك الأضحية من خلال بنك مصر على رقم حساب 1400001009999999

البنك الأهلي المصري: يمكن التبرع بصك الأضحية من خلال البنك الأهلي المصري على رقم حساب 0013070465285400014

البنك الزراعي المصري: يمكن التبرع بصك الأضحية من خلال البنك الزراعي المصري على رقم حساب 919002000155711006

البريد المصري: يمكن التبرع بصك الأضحية من خلال البريد المصري على رقم حساب 0163600034039818