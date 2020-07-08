وفد وزارة التخطيط يتجه إلي محافظتي أسيوط والمنيا لاستعراض بوابة خدمات المحليات

قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة اللواء محمد عزي، المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بالوزارة، بزيارة إلي محافظتي أسيوط والمنيا وذلك لاستعراض بوابة خدمات المحليات الإلكترونية وكيفية التعامل مع الخدمات المقدمة من خلالها، حيث تم عقد اجتماع بكل محافظة بحضور السادة المحافظين ونائبيهم والسكرتير العام للمنيا بالإضافة إلي رؤساء مجالس المدن بالمحافظتين، ولجنة المتابعة.أوضح اللواء محمد عزي أن عدد المدن المميكنة بمحافظة أسيوط بلغت ١٢ مدينة بالإضافة إلي ٩ مدن بمحافظة المنيا، فضلًا عن ديوان عام المحافظة. . وأضاف عزي أنه تم استعراض البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات خلال اللقاءات وكيفية التعامل مع الخدمات المقدمة من خلالها بالمراكز التكنولوجية كما تم الرد علي استفسارات الحضور كافة.أكد عزي خلال اللقاءات ضرورة تكليف مشرفي نظام للرد على استفسارات السادة المواطنين على البوابة، مضيفًا أنه سيتم تدريبهم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على كيفية الرد على الأسئلة الشائعة.. ووجه عزي الشكر علي ما تم تنفيذه بالمنظومة من توحيد المستندات والرسوم وضبط الإعدادات لكلا المحافظتين.من جانبه أكد رامي جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، على أهمية التركيز علي دعم عملية الميكنة والتحول الرقمي وذلك لكونها أحد القطاعات المرنه التي لم تتأثر بتداعيات أزمات فيروس كورونا، بل استطاعت أن تزدهر في ظل تلك الأزمة، وأصبحت بمثابة خط النجاة لكثير من القطاعات.. وأضاف جلال أن ميكنة الخدمات الحكومية يقع تحت مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين معيشة المواطن وذلك بتيسير عملية حصوله علي الخدمات دون التعرض لمقدم الخدمة، الأمر الذي يسهم في تحقيق المزيد من الشفافية.كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعقد ورشة عمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس لممثلي محافظة سوهاج لشرح محتوي بوابة خدمات المحليات وتوضيح مدي أهميتها وكيفية التعامل مع طلبات المواطنين المقدمة عبر البوابة، وقد تطرقت الورشة لموضوع توضيح دور ومسئوليات ممثلي المراكز والمدن والأحياء بمحافظة سوهاج.. وشارك بتلك الورشة رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بمحافظة سوهاج بالإضافة إلي 17 موظف كممثلين عن 14 مركز ومدينة وحي بمحافظة سوهاج، وأحد أعضاء المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وقدم تلك الورشة المهندس محمد عبد المنعم عوض، مدير مشروع المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.