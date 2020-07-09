مرشحان فقط يجريان الكشف الطبي للتقدم لانتخابات الشيوخ بالمنيا

أعلنت اليوم الخميس، مصادر طبية أن مستشفى المنيا العام، استقبل مرشحين اثنين فقط، لإجراء الكشف الطبي عليهما تمهيدا للتقدم لانتخابات مجلس الشيوخ المقررة في الداخل يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل.

وأوضحت المصادر، أن المرشح يقوم بسداد رسوم إجراء الكشف المقررة داخل مديرية الصحة والسكان، ثم يتوجه للمستشفى لإجراء التحليل الطبي داخلها، حيث يبدأ العمل منذ الساعة التاسعة صباحا لاستقبال المرشحين.

وكانت مديرية الصحة بالمحافظة، أعلنت عن فتح باب الكشف الطبي على مرشحي الشيوخ يوم الثلاثاء الماضي حتى 16 يوليو وذلك داخل مستشفى المنيا العام والقمسيون الطبي، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة حفاظا على صحة وسلامة المرشحين والعاملين على حد السواء.

ومن ناحية أخرى تعقد الأحزاب السياسية اجتماعات مكثفة للتنسيق من أجل مساندة المرشحين الذين سيقع عليهم الاختيار لخوض معركة انتخابات الشيوخ داخل المحافظة التي تضم دائرة للفردي بواقع 5 نواب، و5 آخرين في نظام القوائم.