"البيئة": نستهدف فحص 50 ألف سيارة للتخلص من دخان العوادم

قال الدكتور أيمن عبد الواحد، رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث بوزارة البيئة، إن وعي المزارعين والفلاحين بشأن الاستفادة بقش الأرز يرتفع تدريجيا من عام لآخر، وهناك محطات رصد لانبعاثات مؤشر الهواء توضح نسبة تحسن الهواء مقارنة بالسنوات الماضية إضافة إلى انخفاض المحاضر ضد المزارعين المخالفين حيث بلغ عدد المحاضر في 2017 ما يقرب من 10 آلاف محضر بينما انخفض العدد في 2019 ليصل 800 محضر فقط.

وأضاف "عبد الواحد"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "اكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الوزارة أطلقت العام الجاري برنامج للتوعية البيئة مع مراعاة أزمة فيروس كورونا، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والإعلام، كما توجد حملات استباقية قبل بدء الموسم على الصناعات الملوثة مثل مكامير الفحم والطوب.

وأشار إلى أن الوزارة فحصت خلال حملات عوادم السيارات 38 ألف مركبة، ونستهدف هذا العام فحص 50 ألف مركبة ويجرى تحرير محاضر للمخالفين لضبط المواتير الخاصة بمركباتهم ثم يتصالحوا مع الوزارة للتأكد من إزالة المخالفة.