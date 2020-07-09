8 مرشحين بينهم مصري وسعودي لمنصب مدير "التجارة العالمية"

أعلنت منظمة التجارة العالمية، اليوم، أن عدد المرشحين لمنصب مديرها العام خلفا لمديرها الحالي روبرتو ازيفيدو بلغ حتى موعد إغلاق التشريح مساء أمس الأربعاء، 8 أشخاص.

وذكرت المنظمة بموقعها على شبكة الإنترنت أن المرشحين الآن هم ثلاث نساء وخمس رجال موضحة أنه يجب اختيار المدير العام الجديد بالتوافق ليبدأ مهام منصبه اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل من هذا العام، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وفي حال لم يتمكن أعضاء المنظمة التي تضم 164 دولة من التوافق على الشخصية التي يجب أن تتولى المنصب فسوف تتجه الدول الأعضاء إلى التصويت لاختيار المدير العام الجديد.

ورشحت مصر المفاوض السابق بمنظمة التجارة العالمية وخبير نزاعات التجارة الدولية عبد الحميد ممدوح، فيما رشحت السعودية المستشار بالديوأن الملكي السعودي ووزير الاقتصاد والتخطيط السابق محمد مزيد التويجري.

وفي الوقت ذاته رشحت المكسيك النائب السابق لمدير عام منظمة التجارة العالمية خيسوس كوري فيما رشحت مولدوفا وزير خارجيتها السابق تيودور أوليأنوفتشي بينما دفعت بريطانيا بالنائب البرلماني ووزير التجارة السابق ليام فوكس.

وتضم قائمة النساء وزيرة التجارة في كوريا الجنوبية يو ميونغ هي وسفيرة كينيا لدى منظمة التجارة العالمية أمينة محمد ووزيرة المالية النيجيرية السابقة نغوزي أوكونجو إيويالا.

يذكر أن مدير منظمة التجارة العالمية الحالي روبرتو أزيفيدو قد أعلن في شهر مايو الماضي وبشكل مفاجئ تقاعده المبكر لـ"أسباب عائلة" وذلك قبل أنتهار فترة ولايته التي كأن من المفترض أن تستمر حتى منتصف العام المقبل.