اختيار منصة "إيجي جيت" لتسويق منتجات الهيئة العربية للتصنيع

أكّد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ خطوات جادة نحو التحول الرقمي والتدريب التقني وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

جاء هذا خلال توقيع عقد التعاون بين العربية للتصنيع ومنصة "إيجي جيت" بوابة مصر للعالم الرقمية www.eggate.com إحدى شركات صندوق "تحيا مصر".

وأشار "التراس " إلى تطلع الهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الرقمنة باستخدام التقنيات الحديثة، مشددا على تفعيل استراتيجية التحول للاقتصاد الرقمي في مصر ورؤية التنمية المستدامة لعام 2030.

وأشاد "التراس"، بالإمكانيات التكنولوجية الحديثة لمنصة "إيجي جيت"، مشيرا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار إستراتيجية العربية للتصنيع لاقتحام الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات عبر التسويق الرقمي، الذي شهد طفرة كبيرة خاصة بعد تفشي وباء الكورونا الذي أثر بشكل كبير على البيع المباشر للجمهور.

كما أوضح أنه تم الاتفاق علي تبادل الخبرات الفنية ونقل وتوطين المعرفة المتخصصة في مجالات التحول الرقمي وأحدث نظم التسويق والبيع الإلكتروني وحلول أمن المعلومات المتكاملة إلى فرق العمل بالهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف "التراس" أن مجالات التعاون تستهدف التسويق والبيع الإلكتروني لمنتجات العربية للتصنيع وزيادة حجم مبيعاتها محليا وأفريقيا وعالميا وعمل مسح ضوئي ثلاثي الأبعاد لمنتجات الهيئة وتصويرها بجودة عالية وبأحدث التقنيات العالمية وإنتاج أفلام دعائية وتنفيذ حملات تسويقية إلكترونية مبتكرة تناسب روح العصر والثورة الصناعية الرابعة.

كما أشار إلى جانب آخر للعقد يتضمن تسجيل وحدات الهيئة العربية للتصنيع إلكترونيا بمنصات التسويق والتجارة الإلكترونية.

وأعرب "التراس" عن ثقته الكبيرة في العمالة الفنية البشرية بالعربية للتصنيع، القادرة على استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية المتلاحقة والتفاعل معها باقتدار وسرعة، مضيفاً "نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات الشباب المصري وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في مجال التحول الرقمي وأنظمة التسويق الإلكتروني المتطورة".

فيما أشادت الدكتورة ميناس إبراهيم متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمنصة "إيجي جيت" بوابة مصر للعالم الرقمية، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع وتميز منتجاتها بالجودة العالية وتقدم أسعارا تنافسية عن مثيلاتها في السوق المحلية والدولية وتمكنت من فرض علامتها التجارية الخاصة بها على الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أهمية التعاون مع هذه القلعة الصناعية لتعزيز كل الجهود للرقمنة الذكية والأنظمة المدمجة وتقديم مشاريع مشتركة في مجالات التسويق والبيع الإلكتروني والمنصات والمواقع الرقمية والتصوير والإنتاج الفني.

وأضافت أن منصة "إيجي جيت" ستوفر أفضل وأحدث حلول متخصصة في تصميم وتنفيذ حملات التسويق الإلكتروني للترويج للإمكانيات الصناعية ومنتجات العربية للتصنيع وفقا لأحدث التقنيات العالمية من خلال تصوير ثلاثي الأبعاد لمنتجات الهيئة العربية للتصنيع لاستخدامها في المعارض الدولية توفيرا للنفقات التي يتكلفها الشحن الدولي مع عرض المنتجات بأساليب ثلاثية الأبعاد 3D على المنصة القومية للتسويق والتجارة الإلكترونية www.eggate.com و www.africangate.com فضلا عن تدريب كوادر العربية للتصنيع على هذه التكنولوجيا الحديثة بما يوفر مواهب شابة لدعم التطور الإقتصادي السريع والتحول الرقمي في مصر.

وأكدت أن الشركة تمتلك تقنيات تكنولوجيا غير متوافرة للكثير من الشركات المنافسة، حيث تستطيع من خلالها تسويق المنتجات وترويجها بأحدث اساليب الواقع الإفتراضي VR، والمعزز AR، والتي توفر لجمهور المشترين رحلة ممتعة يستطيع من خلالها التجول داخل المصنع واختيار المنتج الذي يريده وأسعاره المتاحة، مما يعزز من زيادة حجم الصادرات والترويج لها بأساليب تكنولوجيا حديثة.