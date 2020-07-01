جامعة بنها تبحث أوجه التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها اليوم، نيابة عن الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وفدا من الهيئة العربية للتصنيع برئاسة المهندس عصام نور الدين مدير عام التسويق بالهيئة، لبحث أوجه وسبل التعاون بين الجامعة والهيئة.

وقال "الجيزاوي" إن اللقاء تناول استعراض أهم المجالات التي يمكن أن يتعاون فيها الطرفان، ومنها كبسولات العمليات الجراحية وإعداد وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية لتكون جامعة ذكية متطورة من خلال تنفيذ منظومات المنصة الإلكترونية للجامعة، ومنصة التعليم الإلكتروني والمنظومة المالية والإدارية، ومنظومة إدارة المستشفيات الجامعية والتدريب ودعم المشروعات البحثية والابتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور مصطفي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق الششتاوي المدير التنفيذي للمعلومات، والدكتور طارق عيسوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة.

جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والهيئة العربية للتصنيع في شهر مارس الماضي، بحضور الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وعدد من عمداء الكليات وأمين عام الجامعة.