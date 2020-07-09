عبدالمنعم مدبولي.. "كوميديا لقلبك"

لم يكن الفنان عبدالمنعم مدبولي ممثلًا كوميديًا مثل المتعارف عليه في مجال الفن، بل عرف عنه عشقه للمسرح، كما أبدع في مجالات التمثيل والإخراج والتأليف واكتشف وجوهًا جديدة ودرّبهم وأعطاهم فرصة للظهور أمام الكاميرات، وقدم أيضًا عددًا من الأغنيات وصولًا لتواصله مع الأطفال عبر أعمال فنية عدة.

موهبة استثنائية تخصصت في فن النحت وعمل أستاذًا بها، وكانت بدايته الفنية في الإذاعة بالبرنامج الشهير "ساعة لقلبك" والذي من خلاله انتقل إلى مسرح التلفزيون، وبعدها شارك في تكوين فرقة "الفنانين المتحدين" ومن ثم شارك في تكوين العديد من الفرق المسرحية.

250 عملًا حصيلة مشوار فني قارب الـ50 عامًا

أبدع عبدالمنعم مدبولي خلال مشواره الفني في جميع المجالات الفنية بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية، ليقدم نحو 250 عملًا فنيًا على مدار مشوار فني قارب الخمسين عامًا، وكان له الفضل في اكتشاف العديد من الوجوه الجديدة التي صارت نجومًا فيما بعد مثل "عادل إمام، سعيد صالح ومحمد صبحي... وغيرهم".

ومن المحطات البارزة في مسيرة الفنان عبدالمنعم مدبولي عمله مع صديقه فؤاد المهندس سواء في السينما أو المسرح، فكتب "مدبولي" لفؤاد المهندس عددًا من الأفلام السينمائية مثل "العتبة جزاز، المليونير المزيف واقتلني من فضلك" كما تعاونا في المسرح وقدما "أنا وهو وهي" التي ألفها وأخرجها مدبولي وحققت نجاحًا كبيرًا.

رحل عبدالمنعم مدبولي عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 9 يوليو عام 2006 عن عمر ناهز الـ85 عامًا بعد إصابته بالتهاب رئوي وهبوط حاد في الدورة الدموية.