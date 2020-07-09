محافظ بورسعيد يتفقد مشروعات الإسكان لمستحقي المرحلة الثالثة

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مشروع الإسكان الاجتماعي المخصص لمستحقي المرحلة الثالثة، والمتواجد بمدينة بورفؤاد والمطل على قناة السويس، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

واطمأن المحافظ على سير العمل بالمشروع، واستمع إلى ممثلي الشركات القائمة على المشروع عن حجم الأعمال وتفقد الوحدات السكنية التي تم تشطبيها على أعلى مستوى حتى لا يتحمل الشباب نفقات عقب تسلم الوحدات التي بلغ عددها 7962 وحدة سكنية.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 85% من أعمال المرافق بالمشروع، وأن هناك مبذولة من كافة العاملين بالمشروع من أجل سرعة الانتهاء منه.

ووجه محافظ بورسعيد، بطلاء جميع عمارات المشروع بلون موحد حرصا على الشكل الجمالي للمشروع أزرق في أبيض.

وأشاد محافظ بورسعيد، بمعدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالمرحلة الثالثة إسكان اجتماعي، والتي تتم حاليا بالتوازي مع إجراء القرعة الأولى للمرحلة الثالثة للمشروع الأحد المقبل، مؤكدا أن ما تحقق يعد إنجازا كبيرا بالمشروع الذي يتميز بالموقع الجغرافي المتميز المطل على قناة السويس، وميناء شرق بورسعيد، قائلا بإننا نجحنا وبشتغل ليل ونهار عشان ولادنا، مطالبا الشباب بالفخر بإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد. وعدم السماح لأحد بالمتاجرة بهم لأن الأجهزة التنفيذية تهدف في المقام الأول لصالح المواطن.