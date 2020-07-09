موسكو تلغي القيود المفروضة على ارتداء الكمامة بدءا من 13 يوليو

أعلن محافظ العاصمة الروسية، موسكو، سيرجي سوبيانين، عن رفع القيود الخاصة المتعلقة بارتداء الكمامة الطبية، في الأماكن العامة بدءا من 13 يوليو الجاري.

وأكد "سوبيانين"، في الوقت نفسه، على ضرورة الالتزام بشرط المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي.

ونشر محافظ موسكو، على موقعه الخاص، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، مؤكدا أنه "اعتبارا من 13 يوليو، يمكن عدم ارتداء الكمامة الطبية بشكل إلزامي، كما ترفع جميع القيود المفروضة على المؤسسات التعليمية، ورفع القيود المفروضة على المراكز الثقافية، بشرط ألا يتجاوز عدد الحضور 50% من السعة الاستيعابية القصوى لهذه الأماكن".

وأضاف "أنه من أول أغسطس المقبل يسمح باستئناف أعمال المسرح والسينما وقاعات الحفلات التي لا يزيد عدد مقاعدها على 3000 مقعد، بشرط أن تكون القاعة ممتلئة بنسبة لا تزيد على 50%، كما يمكن رفع نسبة حضور المناسبات الرياضية من 10 إلى 50%".

وأكد المسئول الروسي ضرورة الالتزام بقواعد وتحذيرات هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" التي وضعتها.