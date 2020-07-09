مخاوف كورونا تؤدي لهبوط العقود الآجلة لأسعار النفط

نزلت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن طغت المخاوف بشأن تجدد فرض إجراءات العزل العام الهادفة لاحتواء مرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، على مؤشرات تعافي الطلب على البنزين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت، 21 سنتا أو ما يوازي 0.4%، إلى 43.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0908 بتوقيت جرينتش، بعد أن ربحت 0.5% أمس الأربعاء.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 25 سنتا أو ما يوازي 0.6% إلى 40.65 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 0.7% الأربعاء.

وقال تاماس فارجا، لدى "بي.في.إم أويل أسوسيتس"، إن نطاقا محدودا للحركة بسبب المخاوف حيال موجة ثانية من فيروس كورونا مقابل قوة أسواق الأسهم، على الأخص في الصين، بينما تمنع بيانات بشأن البنزين في الولايات المتحدة أسعار النفط من الهبوط... الدعم سيختفي بعد هذا الأسبوع مع ارتفاع حالات فيروس كورونا في عدة ولايات أمريكية، والأكثر ترجيحا حدوث نزول واستئناف الصادرات الليبية، إذ مضى قدما، سيكون تطورا آخر يميل إلى الهبوط".

كما أن السوق في حالة ثبات قبيل اجتماع في 15 يوليو، للجنة معنية بمراقبة السوق من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

وارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، إذ أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، بما يزيد كثيرا عما كان يتوقعه المحللون، إذ ارتفع الطلب إلى 8.8 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ 20 مارس.

لكن ارتفاع حالات "كوفيد-19" في أنحاء عدة ولايات أمريكية عزز احتمال تجدد فرض إجراءات العزل العام التي ستكبح على الأرجح أي انتعاش مستمر في طلب الوقود.

ويبقي ذلك عقود الخامين القياسيين في نطاقات ضيقة هذا الأسبوع، على الرغم من أنها تقبع فوق 40 دولارا للبرميل.

وتسعى ليبيا لاستئناف الصادرات بعد أن رفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في مرفأ السدر النفطي يوم الأربعاء. وتخضع موانئ في البلاد لحصار منذ يناير كانون الثاني. لكن ناقلة جرى منعها من دخول المرفأ.