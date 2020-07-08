استقرار النفط مع زيادة إصابات كورونا ونمو المخزونات يعرقل التعافي

استقرت أسعار النفط إلى حد كبير للجلسة الرابعة، الأربعاء، إذ أدت زيادة مخزونات الخام الأمريكية وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لتوقف تعاف في الآونة الأخيرة نتيجة تخفيف إجراءات العزل.

وبحلول الساعة 1135 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات إلى 43.18 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاث سنتات إلى 40.65 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل تغييرات يومية من حيث النسبة المئوية تقل عن 1% سواء صعودا أو هبوطا للجلسة الرابعة.

وتجاوزت حالات الإصابة بكورونا ثلاثة ملايين حالة في الولايات المتحدة حتى يوم الثلاثاء حيث أعلنت المزيد من الولايات رصد أعداد قياسية من الحالات الجديدة.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت في الأسبوع الماضي على الرغم من أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت أكثر من المتوقع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الثلاثاء، إنّه من المتوقع تراجع إنتاج الخام الأمريكي بمقدار 600 ألف برميل يوميا خلال العام الحالي وهو تراجع أقل من 670 ألف برميل يوميا في توقعات سابقة.